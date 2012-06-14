41-летний актер Марк Уолберг пойдет в школу

41-летний актер Марк Уолберг решил окончить среднюю школу, обучение в которой он так и не завершил в юности. Об этом он сообщил в эфире шоу Дэвида Леттермана. По словам Уолберга, он приступит к занятиям до конца июня 2012 года. В детстве Уолберг получал среднее образование в Бостоне, однако в девятом классе бросил школу. Одной из причин этого стало поведение тогда еще будущего актера - его неоднократно арестовывала полиция, а в возрасте 16 лет ему пришлось отбывать полуторамесячное заключение в тюрьме. Теперь, как отметил актер, он чувствует нехватку знаний и намерен восстановить имеющиеся пробелы в образовании. "Я собираюсь пройти курс тех предметов, которые пропустил", - сообщил Уолберг. Актер отметил, что на завершение образования у него уйдет от шести до восьми месяцев. При этом он не должен будет посещать занятия - Уолбергу предстоит учиться дистанционно в режиме онлайн. Уолберг признался, что перед началом своего учебного года чувствует некоторое волнение. Марк Уолберг - американский актер, номинант на премию Оскар за второстепенную роль в фильме "Отступники", продюсер, модель, филантроп, музыкант. Прорывом в кинокарьере стала главная роль в драме "Ночи в стиле буги", щедро отмеченной критиками по всему миру. Последовавшие работы в успешных блокбастерах "Идеальный шторм", "Планета обезьян", "Ограбление по-итальянски", "Отступники", "Макс Пэйн", а также номинация на премию Оскар закрепили за ним статус звезды, а неординарный выбор ролей в разных амплуа создал репутацию голливудского универсала. Со второй половины 2000-х с успехом занимается кинопродюсированием. Среди его работ - телевизионные хиты "Красавцы" и "Подпольная империя". Последней на сегодняшний день картиной с Марком Уолбергом, вышедшей на экраны, является "Контрабанда", премьера которой состоялась в январе 2012 года. В ближайшее время на экраны выйдет комедия "Третий лишний" (оригинальное название - Ted), в которой Уолберг сыграл главную мужскую роль. Напомним, что в 2011 году Уолберг вошел в рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда по версии Forbes. По данным издания, с мая 2010 года по май 2011 года актер заработал $28 млн.