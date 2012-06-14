Замглавы КГГА Мазурчак гуляет по фан-зоне

Чиновники КГГА так болели за нашу сборную на НСК, что сорвали голоса. «Я теперь сиплю, — пожаловался замглавы КГГА Александр Пузанов. — Сорвал голос на матче Украина — Швеция, теперь тяжело совещания проводить». Еще один зам Руслан Крамаренко тоже сорвал голос, говорит, что прыгал от счастья на стадионе, когда наши победили. А вот первый замглавы КГГА Александр Мазурчак любит погулять по фан-зоне, причем в футболке и кепочке синего цвета: «Они с символикой Киева, специально купил. Иногда болею прямо в фан-зоне вместе со всеми, но эмоции сдерживаю, не кричу — все-таки я чиновник. А дома вскакиваю, когда гол забивают».