Кира Найтли побывала в Чаде

Кира Найтли активно занимается благотворительностью. Весной актриса побывала в Чаде в рамках проекта UNICEF под названием Soccer Aid 2012 и узнала, как обстоят дела у местных детей. А недавно в прессе появились фотографии из этой поездки. На первом снимке Кира держит на руках малыша Идриса. В годовалом возрасте мальчик заболел полиомиелитом и был парализован от талии до ног. Найтли пообщалась с семьей Идриса и посмотрела, как он учится ходить с помощью специальных протезов. Кира призвала общественность помогать различным фондам, занимающимся вакцинацией детей по всему миру, и сфотографировалась с полиовакциной в руках. В рамках ближайшей кампании такое лекарство получат более двух миллионов маленьких жителей Чада. Кроме того, в благотворительные центры страны постоянно прибывают малыши, страдающие от недоедания. Они получают специальное лечебное молоко, которое помогает быстро набрать необходимый вес. “Оно простое и дешевое, и оно спасает жизни”, – говорят в UNICEF. Остается пожелать, чтобы участие Киры в кампании привлекло в проект как можно больше средств!