Таксист, протаранивший авто Шевченко, бросился поздравлять футболиста

14 июня 2012, 11:12

"Сегодня" стали известны подробности «звездной» аварии в районе столичной Бессарабки, когда в ДТП около пяти утра попал возвращавшийся после выигранного матча со шведами автор победного дубля, футболист Андрей Шевченко. В его Porsche врезался «китаец» Geely под управлением 26-летнего Александра Товкача. Согласно официальной справке о ДТП, гаишники составили на Товкача протокол, указав, что парень не придерживался безопасной дистанции, потому и совершил столкновение с автомобилем Шевы. Как сообщала «Сегодня», у авто капитана нашей сборной из-за «стуканчика» был поврежден задний бампер. Также якобы в момент аварии в машине с футболистом была его жена Кристен Пазик, которая сейчас на шестом месяце беременности. Официально в ГАИ ее присутствия в авто не подтверждают. Инспекторы уточняют, что дорога была освещенной и сухой. Товкачу грозит штраф от 340 до 425 грн либо лишение прав до года. Как гласит документ, на аварию выехал даже начальник Печерской ГАИ столицы Виталий Кваша. Неофициальные источники описывают аварию так: «После столкновения, когда водитель Geely увидел, кто перед ним, стал поздравлять Шевченко с выдающимся матчем, дико извиняться». Стоит отметить, что Porsche, как у Андрея, стоит около $200 000 — примерно как 12 Geely. Уже в среду, по неофициальным данным, Шевченко пересел на спортивный Mercedes-Benz стоимостью 500 тысяч евро. ПО ТЕМЕ: После матча Украина-Швеция Андрей Шевченко попал в ДТП Товкач, видимо, решил не афишировать свою аварию. «Брат мне ничего не говорил, телефон у него отключен, не могу дозвониться», — сказал нам брат Товкача, Виктор. Как уточнил нам один из друзей участника «звездного» ДТП, Павел, Александр напрочь отказывается комментировать столкновение, не пожелала говорить об этой аварии и жена Александра, Людмила. Приятели семьи Товкача говорят, что удивлены тому, что он нарушил правила: «Он нормальный парень, неплохо водит машину, его отец, водитель, сам с техникой на «ты», любил собирать-разбирать авто и сына этому научил». По официальным данным, права Александру были выданы 4,5 года назад. В общежитии на улице Выборгская (Товкач указал этот адрес в протоколе ГАИ как место проживания) нам рассказали, что Саша здесь не живет около года. «У него есть жена, маленький сын. Знаю, что он таксует как «грач», неофициально», — говорит его экс-соседка Наталья.
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