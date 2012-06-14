Мухаммед Али стал лицом Louis Vuitton

Легенда бокса Мухаммед Али начал сотрудничество с брендом Louis Vuitton. Знаменитый спортсмен стал лицом модной марки. Мухаммед Али (Muhammad Ali) стал лицом свежей рекламной кампании Louis Vuitton под названием Core Values, что в переводе означает «Вечные ценности». Легендарный боксер, признанный журналом Sports Illustrated «Спортсменом века» в 1999 году, был сфотографирован Энни Лейбовиц в собственном доме в штате Аризона. На фото он наблюдает за одним из своих внуков, который надел боксерские перчатки. Слоган рекламной кампании гласит: «Некоторые звезды показывают вам путь. Мухаммед Али и восходящая звезда, Феникс, Аризона». Мухаммед Али, которому в начале 2012 года исполнилось 70 лет, стал настоящей звездой в тяжелом весе и ознаменовал собой золотой век бокса. Он принимал участие в величайших поединках за всю историю бокса, в том числе в «бою века» против своего главного конкурента Джо Фрезера в 1971 году. Его стиль ведения боя превратился в афоризм, который до сих пор считается одним из самых популярных высказываний: «Порхай, как бабочка, жаль, как пчела». Главная особенность его стиля – изящество и высокая скорость – была совершенна нетипична для его супертяжелой весовой категории. «Мухаммед Али воплощает яркую личность. Он настоящая живая легенда не только в боксе, но и далеко за его пределами. Мы гордимся тем, что он дал согласие принять участие в кампании Core Values, и в восторге от красивейшего портрета чемпиона и его внука. Фотография идеально передает идею кампании, которая имеет огромное значение для бренда», - сообщил в своем заявлении Ив Карчелль, председатель и исполнительный директор Louis Vuitton. Напомним, что в предыдущих рекламных кампаниях принимали участие такие звезды, как Анджелина Джоли (Angelina Jolie), Шон Коннери, София Коппола и другие. Анджелина Джоли была изображена лежа на деревянной лодке в Камбодже – родной стране ее приемного сына Мэддокса. Солист группы U2 Боно вместе с женой Эли Хьюсон были запечатлены в Африке, где супруги уже давно ведут борьбу с нищетой. Первый президент СССР и лауреат Нобелевской премии Михаил Горбачев был изображен в лимузине, из окна которого виднеются руины Берлинской стены. А гитарист группы The Rolling Stones Кит Ричардс был запечатлен в номере отеля наедине со своей любимой гитарой. На всех снимках кампании Core Values можно увидеть и классические чемоданы Louis Vuitton – те самые вечные ценности, воспетые в названии проекта.