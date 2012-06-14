Джоли, Лопес и Агилеру назвали худшей мамой Голливуда

Анджелина Джоли (Angelina Jolie), Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) и Кристина Агилера (Christina Aguilera) названы худшими мамами Голливуда. За что же их так? Журнал Star, не иначе как в честь окончания учебного года, раздал оценки голливудским родительницам, выявив как двоечниц, так и отличниц. Среди отличниц оказались: Сандра Буллок, Дженнифер Гарнер и Риз Уизерспун. Двоечниц тоже немало: Во-первых, это Кристина Агилера, которая, по мнению журнала, вечеринкам уделяет больше времени, чем собственному сыну, в результате чего ребёнок ходит с синяком под глазом. Во-вторых, это Анджелина Джоли, которая хоть и сделала доброе дело, взяв на воспитание троих детей, портит их желудки и психику фаст-фудом и игрушечным оружием. И в-третьих, это Дженнифер Лопес, которая настолько занята работой и личной жизнью, что её дети, даже если мама рядом, предпочитают общество няни.