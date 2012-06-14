Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин отдыхают на Ибице

Наоми Кэмпбелл и ее возлюбленный Владислав Доронин любят весело провести время в экзотических уголках планеты. Их романтическим путешествиям нет числа - так буквально недавно "черная пантера" бурно отметила свой день рождения в Иерусалиме, заснув к утру прямо в лодке. А на днях топ-модель и российский миллиардер отправились "отрываться" уже на остров свободы и безумного веселья - Ибицу. Спокойный отдых влюбленных на пляже вы могли уже видеть в блогах, а ведь Кэмпбелл и Доронин не могли оставить без внимания и яркую ночную жизнь острова. Так, они отправились на открытие ресторана Cipriani на Ибице, где заодно отметили 47-й день рождения владельца заведения - Джузеппе Чиприани. Среди приглашенных был и актер Эдриан Броуди. Скучно в этот вечер, кажется, не было никому - шампанское и вино лилось рекой, а музыка не умолкала до утра. Именинник и гости были в восторге от праздника! А ведь совсем скоро Кэмпбелл и Доронину предстоит вернуться в дождливую Москву, где пара на данный момент проживает. ФОТО