Обама наградил президента Израиля медалью

Президент США Барак Обама наградил президента Израиля Шимона Переса высшей наградой страны, присуждаемой гражданским лицам - Медалью свободы. {1} "США повезло, что у них есть много союзников и партнеров по всему миру. И конечно, одним из сильнейших партнеров и наших ближайших друзей является государство Израиль. И ни один человек не сделал так много за столько лет для построения наших партнерских связей и сближения наших народов, как лидер, которого мы сегодня чествуем - наш друг Шимон Перес", - сказал Обама на церемонии награждения. Остальные лауреаты Медали, в числе которых были музыкант Боб Дилан, писательница Тони Моррисон и бывший госсекретарь Мадлен Олбрайт (приглашенная на ужин в честь Переса), получили награды еще в конце мая. Обама вручил Бобу Дилану высшую награду США Обама заверил, что США были, остаются и всегда останутся верным другом и партнером Израиля. "Безопасность государства Израиль не может быть поставлена под сомнение. И связи между нашими странами нерушимы. Вместе с тем, Шимон знает, что безопасность страны зависит не от силы оружия, а от правильных поступков - ее моральных ориентиров. Он знает, что мы не только должны хотеть мира, мы должны добиваться его. И в этом всегда была цель его жизни - мир, безопасность и достоинство, для израильтян, палестинцев и всех арабских соседей Израиля", - заявил президент США. Перес поблагодарил Обаму, назвал его другом Израиля и приветствовал "напряженную работу" американского лидера над созданием коалиции, призванной заставить Иран отказаться от амбиций в ядерной сфере.