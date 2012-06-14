Kитографию Пикассо Лазаренко нашли под забором в Калифорнии

Литография Пабло Пикассо, которая исчезла из имения экс-премьера Павла Лазаренко после ограбления его подростками, была найдена выброшенной на обочине дороги. Об этом сообщает "Украинская Правда". Как известно, в конце мая в поместье Лазаренко в штате Калифорния, которое стояло пустое, ворвались подростки и устроили там вечеринку. Около 100 молодых людей успели разорить несколько комнат в поместье и скрыться до приезда полиции. После этого инцидента из здания, по данным полиции, исчезла литография Пикассо, серебряные подсвечники, ноутбуки и кожаные пальто. Через две недели после вечеринки в поместье литография Пикассо была найдена на обочине дороги под забором в графстве Марин, в полумиле от особняка. Грег Атаманюк, живущий неподалеку, сразу узнал картину и вызвал полицию. "Это то, что вы не можете найти обычно на прогулке утром", - сказал он. В свою очередь сержант полиции Эрик Ридделл добавил: "Создается впечатление, что неизвестные оставили картину там, чтобы она была найдена". Литография датирована 1957 годом. Одна из 50 объединенных названием Femme au Chignon, или женщина с волосами забранным в гульку. Подобный оттиск на аукционе Сотбис имел оценочную стоимость 30-40 тысяч долларов.