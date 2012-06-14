Абрамович и Ахметов встретились в президентской ложе

В Харькове в официальной фан-зоне Евро-2012 на площади Свободы матч Нидерланды – Германия смотрели 45 тысяч болельщиков. Об этом сообщает в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на кураторов фан-зоны. Учитывая аншлаг, в соответствии с требованиями УЕФА по безопасности, входы в фан-зону были закрыты. Все пропускные пункты открылись на вход только после окончания матча. В то же время на стадионе «Металлист», на поле которого проходила игра, присутствовали почти 38 тысяч болельщиков – все билеты на матч были проданы. На игре присутствовали владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович и президент донецкого ФК «Шахтер» Ринат Ахметов. Напомним, сборная Германии побеждает в матче группы В сборную Нидерландов со счетом 2:1.