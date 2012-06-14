Ксения Собчак требует вернуть ей 2 млн. долларов

Светская львица Ксения Собчак продолжает возмущаться в своем микроблоге тем, что власти всячески ограничивают ее деятельность без особых на то оснований. Напомним, что 11 июня в квартирах ярых оппозиционеров Ксении Собчак и блогера Алексея Навального был совершен обыск. Алексей лично поспешил сообщить об этом в своем микроблоге и поделиться подтверждающими фотографиями. Никакой информации о том, что происходит дома у Собчак, известно не было, пока она сама не написала об этом в Twitter. Так, во время обыска у скандальной ведущей изъяли около 2 миллионов долларов. Но, как оказалось, это не все, чего лишилась Ксения. "Отсутствие компьютера и мобильного телефона с записной книжкой – это очень неудобно, – пишет Собчак в своем микроблоге. – А самое беспредельное – это отобрать загранпаспорт. Значит, по факту я не выездная, притом, что не обвиняемая и подписку о невыезде не давала", – пишет Собчак в микроблоге. Но, все-таки, лишиться вещей не так неприятно для Ксении, как лишиться крупной суммы денег, об источнике которых будет выяснять полиция. А главное, она не понимает, за что ей придется оправдываться. "Почему, занимая четвертое место в Forbes среди звезд шоу-бизнеса, я должна оправдываться за то, что у меня есть деньги? Я что, безработный бомж?" – пишет в Twitter Собчак.