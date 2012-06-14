Янукович поздравил президента Силву с Днем Португалии

Президент Украины Виктор Янукович поздравил президента Португальской Республики Анибала Каваку Силву по случаю национального праздника. «От имени народа Украины и от меня лично примите искренние поздравления с национальным праздником Португальской Республики - Днем Португалии, Камоеша и португальских общин», - говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте Главы Украинского государства. «Украина придает большое значение развитию разнопланового сотрудничества с Португалией. Надеюсь, что дружеские отношения между нашими государствами и впредь будут укрепляться», - добавил Янукович. Кроме того, он пожелал португальскому коллеге «доброго здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному португальскому народу - мира, согласия и процветания».