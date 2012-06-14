Cальма Хайек создала вокруг себя атмосферу счастья

Актриса Сальма Хайек стала "лицом" июльского номера журнала InStyle, на страницах которого она предстала в объективе фотографа Джампаола Сгура. Для обложки Сальма позировала в нежно-розовом, подчеркивающем фигуру платье Alexander McQueen. Стилисты дополнили его нежным ожерельем Bottega Veneta и серьгами от Harry Winston. А в интервью 45-летняя Хайек рассказала немного о своей любимой семье и поделилась секретами гармонии. О том, как найти баланс Я создала вокруг себя очень счастливую, здоровую атмосферу. После работы я возвращаюсь домой, где моя настоящая жизнь. О муже Как и я, он очень романтичный. Особенно романтичны непредсказуемые моменты. Можно улететь куда-то вместе на одну ночь, чтобы украсить отношения, но и в повседневной жизни есть много важных мелочей. О дочке Валентине Сегодня с утра я неважно чувствовала себя после полета. Я все еще была в постели, когда услышала, как кто-то вбегает ко мне в комнату. Валентина прыгнула на кровать и обняла меня, и тогда я ей сказала: "Что ты делаешь? Ты же меня испугала!" Она принялась хихикать и сказала мне: "Тебе была необходима моя энергия". Я так удивилась этим словам. Ей ведь всего четыре год! Она держалась за меня, это было так прекрасно - и она была абсолютно права! О путешествиях с маленьким ребенком Нам повезло, потому что она очень любит путешествовать. Для нее это вторая натура. Если я отдам ее в испанскую школу, где у меня будут проходить съемки, она обрадуется возможности познакомиться с новыми детьми и учителями. А при отъезде не будет испытывать сожаления. Она помнит их, любит и говорит о них, но не испытывает беспокойства и грусти - ничего такого. Примерная жена и мать Сальма Хайек находит время не только для семьи, но и на работу. Шестого июля в мировой прокат выходит триллер Оливера Стоуна с ее участием - "Особо опасны". На российских экранах мы увидим его чуть позже - с 18 октября.