Знаменитому футболисту пересадят волосы в прямом эфире

Знаменитый английский футболист, бывший защитник национальной сборной Майкл Грей решил пройти через трансплантацию волос Интересным этот случай делает решение спортсмена проводить все процедуры в прямом эфире через интернет. Тема трансплантации волос стала в Великобритании особенно популярной после того, как через данную процедуру прошел самый знаменитый действующий английский футболист Уэйн Руни - главная надежда сборной на нынешнем чемпионате Европы. Говорят, что, потратив 30 тысяч на операцию, Руни сумел изменить отношение миллионов мужчин к трансплантации волос, и теперь они уже не воспринимают облысение как что-то неизбежное. И вот другой выдающийся футболист решается на операцию по пересадке волос. Причем он становится первым в мире мужчиной, который проходит через болезненные процедуры в прямом эфире. Трансплантацию волос Майклу Грею проводит доктор Бессам Фарджо, медицинский директор Института трихологии в Манчестере. «Мы снимаем каждый аспект этой процедуры от донорского забора волос до реимплантации, при этом отвечая на все вопросы через твиттер, - говорит доктор Фарджо. - Трансляция станет поворотным моментом для всей нашей индустрии, равно как и для хирургии в целом. Нация получит возможность взглянуть на процедуру и развеять многочисленные предубеждения и заблуждения, которые с нею связаны" А сам именитый пациент заявил, что хотя на эту операцию чаще всего идут женщины, теряющие волосы (для них этот процесс особенно тягостен), лысеющие мужчины тоже страдают от потери уверенности в себе. Чем больше будет проводиться пересадок волос, тем дешевле они станут, что и сделает операцию доступной для более широкой аудитории.