Линдси Лохан появилась в образе Элизабет Тейлор

Несмотря на то, что Линдси Лохан снова может попасть "за решетку", актриса продолжает съемки в картине Liz and Dick. Недавно создатели фильма показали первое официальное фото ЛиЛо в образе Элизабет Тейлор, а теперь и сама актриса продемонстрировала новый "лук". В перерыве между съемками Линдси решила передохнуть и выкурить пару сигарет. Компанию ей составили бравые парни из съемочной группы (которые, к слову, не поддержали пагубную привычку актрисы). Лохан бесстрашно стояла на краю балкона - ее не пугали ни высота, ни высокие каблуки - и весело болтала с коллегами. А, тем временем, все внимание зрителей было приковано к новому образу звезды. ЛиЛо выглядела старше своих лет - более зрелый и элегантный вид ей придавала высокая прическа и массивные бриллиантовые украшения (прохожие зашептались: "Вылитая Тейлор!"). Несмотря на дневное время суток, актриса была накрашена "по-вечернему": в ее образе сочетались густо подведенные глаза и алые губы. Подышав "свежим воздухом", актриса удалилась в гостиничный номер, напоследок царственно помахав папарацци и собравшимся зевакам. ФОТО