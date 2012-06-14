Кейт Миддлтон продолжает надевать одни и те же наряды

Королевская семья Великобритании продолжает путешествие по стране в рамках празднования бриллиантового юбилея царствования королевы Елизаветы II. Королева с герцогами Кембриджскими отправилась в Ноттингем, где ее встречало более 35 тыс. людей. Люди ждали королевское трио с пяти до десяти утра – вот как сильна любовь подданных! Между тем Елизавета, Уильям и Кейт появились перед согражданами всего на несколько минут, помахав руками с балкона дворца советов. Правда, позже граждане реабилитировались: переместились в Вернон парк, де активно общались с детьми всех возрастов и физических возможностей. Разумеется, светских хроникеров больше занимал то, что Кейт Миддлтон повторила трюк с одной и той же одеждой: герцогиня надела голубое пальто от Missoni и шляпку от Rachel Trevor-Morgan. Все это она уже надевала пару недель назад в разных комплектах. Так, пальто на Кейт было в марте, когда она отправилась с королевой на чаепитие в универмаг Fortnum & Mason. ФОТО