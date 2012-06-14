Из-за жен президента Франции в стране разгорелся скандал

Президент Франции Франсуа Олланд оказался в центре политического скандала из-за конфликта между его бывшей гражданской женой Сеголен Руаяль и нынешней спутницей Валери Трирвейлер, пишет ТСН-Особливе. Местные французские СМИ пишут о "растерянность в верхах государства". 12 июня Трирвейлер написала в своем микроблоге: "Удачи Оливье Фалорни, который никогда не был недостойным, который столько лет бескорыстно служил жителям Ла-Рошеля и боролся вместе с ними". Фалорни и Руаяль баллотируются во французский парламент от города Ла-Рошель. Руаяль, которая баллотируется от социалистов, в первом туре обогнала политика левого толка Фалорни, представляющего движение Divers gauche. Второй тур парламентских выборов пройдет в воскресенье, 17 июня. Сама Руаяль прокомментировала слова Трирвейлер лишь через сутки, поскольку, по ее собственным словам, заявление нынешней спутницы Олланда было "слишком жестоким". "Я чувствую себя совершенно разбитой, я не робот", - сказала Руаяль. Олланд, который старается держаться в стороне от парламентских выборов, официально выразил свою поддержку Руаяль. Именно поэтому, по неподтвержденным сведениям, Трирвейлер и пожелала удачи сопернику бывшей жены президента. Представители правых политических сил в ответ на скандал обвинили президентскую пару в смешивании частной и публичной жизни. Сеголен Руаяль баллотировалась на пост президента Франции в 2007 году, однако проиграла во втором туре Николя Саркози. В случае победы на парламентских выборах Руаяль надеется стать председателем Национального собрания Франции. У Руаяль и Олланда, которые никогда не были официально женаты, однако прожили вместе более 25 лет, четверо детей. Их союз распался в 2007 году, когда, по данным французской прессы, у Олланда начался роман с Трирвейлер.