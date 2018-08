Создатели Игры престолов извинились за голову Буша

Создатели телесериала Игра престолов (Game of Thrones) извинились за появление в одном из эпизодов отрубленной головы бывшего президента США Джорджа Буша-младшего. Об этом сообщается на сайте The Wrap. В одном из эпизодов первого сезона - Fire and Blood - есть сцена, в которой героиня Санса Старк вынуждена смотреть на отрубленную голову ее отца. Тогда же в кадре появляются еще несколько насаженных на шесты голов. В одном из видеороликов, вышедших на DVD вместе с первым сезоном сериала в качестве дополнительного материала, сценарист и продюсер Дэвид Бениофф уточняет, что в вышеописанной сцене была использована голова Буша - в кадре она крайняя слева. При этом Бениофф подчеркивает, что использование головы бывшего президента США не было политическим высказыванием - кинематографисты просто задействовали реквизит, подвернувшийся под руку. Позже Бениофф признал, что ему не стоило рассказывать о голове Буша в комментариях к DVD-изданию Игры престолов. "Мы не хотели проявить неуважение к бывшему президенту и извиняемся, если что-то из сказанного нами составило у зрителей другое представление о наших намерениях", - заявил кинематографист. Отдельное заявление также было опубликовано каналом HBO. Сериал Игра престолов основан на написанных Джорджем Мартином фэнтезийных романах цикла Песнь льда и пламени (A Song of Ice and Fire). Зрителям уже были представлены два сезона, каждый из которых включал по десять эпизодов. В апреле 2012 года стало известно, что сериал продлили на третий сезон.