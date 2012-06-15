Первый шопинг супругов Камиллы Алвес и Мэтью Макконахи

Молодожены Камилла Алвес и Мэтью Макконахи сегодня ответили на шуточный вопрос: есть ли жизнь после свадьбы? Судя по новоиспеченным супругам, она не только есть, но и не сильно отличается от "холостяцких" будней. Но кое-что новое свадьба привнесла в жизнь наших героев. Из всего шикарного свадебного наряда, на Камилле осталось только обручальное кольцо в ретро-стиле - крупное украшение на хрупких пальцах модели сияло на солнце и издалека говорило о серьезных намерениях Мэтью. Супруги пока не спешат уезжать из Техаса, где проходила их свадебная церемония. Вместе с детьми - дочкой Видой и сыном Леви - пара отправилась по магазинам. И если Камилла не пряталась как от жаркого техасского солнца, так и от объективов папарацци, то Мэтью, скрывшему лицо под кепкой и очками, почти удалось остаться инкогнито. ФОТО