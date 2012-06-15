Кортни Кокс и Дэвид Аркетт раздумывают, делить ли деньги

Вчера мы узнали печальную новость: некогда счастливый брак Кортни Кокс и Дэвида Аркетта официально распался. Актеры приняли решение о разрыве обоюдно, однако, кто первый подал заявление в суд до конца неизвестно - оказалось, что Кортни обратилась в суд в тот же день, что и муж, накануне 13-й годовщины свадьбы. Более того, выяснилось, что актеры не заключали брачного договора - а ведь это значит, что Аркетт может претендовать ровно на половину материальных сбережений и имущества своей жены. А размеры денежного "куша" впечатляют: состояние актрисы оценивается в 75 миллионов долларов, в то время как Аркетт имеет "скромные" 15 миллионов. Кокс еще во время съемок в сериале "Друзья" сумела скопить "круглую" сумму. В 2005 году Кортни Кокс, вместе со своими напарницами по телесериалу Дженнифер Энистон и Лизой Кудроу, попала в "Книгу рекордов Гиннеса" как самая высокооплачиваемая актриса на телевидении, с гонораром в один миллион долларов за каждый эпизод двух последних сезонов телесериала. Кокс призналась, что, несмотря на расставание, считает Дэвида по-прежнему своим лучшим другом. Остается надеяться, что денежный вопрос не испортит дружеские отношения пары.