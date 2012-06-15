Анджелина Джоли позвала Кейт Миддлтон на вечеринку в честь Олимпиады

Анджелина Джоли (Angelina Jolie) и Брэд Питт (Brad Pitt) решили закатить грандиозную олимпийскую вечеринку, которая состоится 25 июля - за два дня до начала Олимпиады. Самым желанным гостем на ней будет, конечно же, Кейт Миддлтон (Kate Middleton). Голливудская чета, которая сейчас живёт в Лондоне пока Анджелина Джоли снимается в фильме Maleficient, арендовала музей Виктории и Альберта на 25 июля, чтобы устроить "Ночь в музее", посвящённую Олимпиаде. Британским репортёрам стало известно, что Анджелина Джоли пригласила на эту вечеринку герцогиню Кембриджскую. Не секрет, что актриса является большой поклонницей Кейт Миддлтон и давно мечтает познакомиться с ней. Среди приглашённых называют Дэвида и Викторию Бекхэм, Шарон Стоун, Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс, а также принца Гарри.