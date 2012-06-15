Сын Шевченко приревновал отца к фанату-звезде Тимуру

Открытая тренировка сборной Украины на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского стала большим испытанием для сыновей Андрея Шевченко. Как отмечает ТСН-Особливе, внимание отца к другому мальчику – 6-летнему Тимура Шаманову, которого Шева пригласил на тренировку, - вызвало сцену ревности. Когда Андрей общался с Тимуром и держал его на руках к нему подбежал младший сын Кристиан и обнял отца. Шева с улыбкой погладил сына по голове и прижал к себе. А перед этим ребята спокойно играли втроем - гоняли в футбол. Все трое были одеты в футболки национальной сборной, а у Кристиана и Джордана красовалась надпись на спине № 7 "Shevchenko". ВИДЕО: