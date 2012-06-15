Итальянские каникулы Джорджа Клуни и Стейси Киблер продолжаются

Джордж Клуни и его подруга Стейси Киблер решили устроить себе настоящие итальянские каникулы. 32-летней модели, наконец-то, выпала честь побывать на роскошной вилле актера на озере Комо в Северной Италии. Покатавшись вдоволь на яхте, Клуни и Стейси Киблер (кстати говоря, одна из самых "горячих" красоток по версии People) отправились в излюбленный ресторан голливудского ловеласа - Gatto Nero. Актер не раз устраивал там романтические ужины для своей бывшей пассии - Элизабетты Каналис. И даже, говорят, расстался с ней именно там. Однако, судя по довольной улыбке бывшей рестлерши Киблер, покидающей ресторан, Джордж пригласил ее на ужин вовсе не для разрыва, а чтобы угостить возлюбленную местными деликатесами и сочными итальянскими закусками. Чем еще, помимо прекрасной кухни и сказочных видов, может порадовать Италия? Конечно, шопингом! Чем собственно и решила заняться Стейси, пригласив своих друзей отправиться за покупками. Молодые люди прогулялись по тихим улочкам города Комо, пообедали в местном ресторане и отправились на водном такси на виллу Клуни продолжать веселье. Однако это, к сожалению, осталось уже за кадром. ФОТО