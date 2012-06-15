Кевин Костнер победил Стивена Болдуина в суде

Суд отклонил иск Стивена Болдуина против Кевина Костнера. Актёры встретились в суде по совсем не кинематографическим вопросам: Болдуин обвинял Костнера в обмане, пишет ТСН. В 2010 году Кевин Костнер и компания Ocean Therapy Solutions продали очистительное оборудование компании BP после аварии в Мексиканском заливе. Стивен Болдуин уверяет, что он продал свои акции компании Ocean Therapy Solutions, не зная о готовящейся грандиозной сделке, которая бы обогатила его. Стивен Болдуин хотел получить не менее 17 миллионов долларов с Костнера за якобы нанесённый ему ущерб. Разбирательство этого дела длилось 2 часа и закончилось отклонением иска. ВИДЕО: Стивен Болдуин шёл в суд, уверяя всех, что он "надерёт задницу" Кевину Костнеру. Покидал он здание суда со словами, что "победила более знаменитая личность". Надо было Стивену звать своего старшего брата - Алека Болдуина - возможно, тогда известность личностей была бы равна.