На вертолете Януковича киевляне сэкономят по 12 тыс. грн - Червоненко

В сумму будущей экономии в МЧС включили экономию топлива после исчезновения пробок, денежные затраты от срыва деловых встреч и потраченные нервы. Открытая недавно в столице вертолетная площадка позволит сэкономить киевлянам по 12 тысяч гривен в год, уверяют в МЧС, пишет ТСН. Между тем, президент Виктор Янукович до сих пор не спешит воспользоваться вертодромом. "Мы просчитывали, что отказ от перекрытия столичных дорог позволит каждому киевлянину сэкономить около 12 тыс. грн в год", - заявил глава департамента авиации МЧС Евгений Червоненко, который первым предложил Януковичу сменить авто на воздушный транспорт. В сумму будущего сбережения чиновник включил экономию топлива после исчезновения пробок, денежные затраты от срыва деловых встреч и даже потраченные нервы, лечение которых тоже обходится недешево. По словам Червоненко, в небе Янукович сможет передвигаться не только по руслу Днепра, в пределах которого разрешены полеты над столицей, но и над жилыми массивами. Чтобы обеспечить безопасность президента, за 15 минут до его вылета воздушное пространство будут перекрывать и оперативно определять маршрут. При этом бояться падения вертолета на здания не стоит - президентская Augusta AW-139 имеет сразу 2 двигателя: в случае отказа одного из них начинает работу резервный. Угроза террористической атаки тоже невелика: благодаря спецрадарам даже на высоте 70 метров вероятность попадания ракеты крайне незначительна. Однако, несмотря на все преимущества, пока менять автомобиль на вертолет президент не спешит. Через неделю после открытия площадки "Днепр-1" президентский вертолет ни разу там не приземлился. И, возможно, не будет делать этого в ближайшем будущем. "Госуправление делами совместно с Управлением госохраны изучают возможность использования президентом инфраструктуры воздушного транспорта. Решение по этому вопросу еще не утверждено", - рассказали в АП в ответ на вопрос о вероятной дате начала полетов президента.