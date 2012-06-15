Николай Валуев расстроился из-за «Дома-2»

Недавно светские хроникеры буквально раструбили о том, что боксеру и депутату Николаю Валуеву было предложено стать ведущим скандально известного телепроекта «Дом-2» Можно только представить, как подскочил бы рейтинг передачи после того, как зрители увидели бы Николая, выслушивающего или дающего советы бедным барышням, которые в очередной раз разругались со своими молодыми людьми, или Валуева, который пытается пресечь драку между разгоряченными участниками, пишет «Дни.ру». Сообщалось, что в своем микроблоге спортсмен сам сообщил об этом заманчивом предложении: «Предлагают вести Дом-2. Много слышал о передаче, но ни разу не смотрел. Надо посмотреть и подумать». Однако StarHit, внимательно прочитав блог Валуева, так и не нашел искомой записи, а сам Николай позже написал, что эта информация является ложной. Да и вообще, он бы никогда не согласился стать ведущим подобной программы. «С презрением бы посмотрел в глаза, тому, кто придумал «новость» про то, что я буду вести Дом-2. Поймать и пожурить этого лжеца», – цитирует Валуева журнал. Чуть позже расстроенный Николай добавил еще одно сообщение в свой микроблог: «Какое унижение для меня( Мое имя рядом с домом2. Понять и простить шутника? Нет. Еще раз: Поймать и Пожурить. Нашедшему – как минимум 100 руб». Неожиданно на эту запись ответила ведущая «Дома-2» Ксения Бородина. Она написала довольно жестко и безапелляционно: «Я Больше чем уверенна Николай, что вести Дом-2 именно ВАМ никто не предложит!!!! А почему думайте САМИ». Валуев, как истинный джентльмен, предпочел не отвечать на гневную тираду телеведущей, а позже и вовсе удалил эту запись. Напомним, новость о том, что у проекта «Дом-2» сменятся ведущие, появились еще в начале года. Якобы тогда один из авторов идеи реалити-шоу Валерий Комиссаров в одном интервью сообщил: «Ольга Бузова, Ксения Бородина и Ксения Собчак так надоели зрителям, что пора перетасовать колоду ведущих. Наш выбор пал на Веру Брежневу и Влада Кадони. Брежнева умна, известна, у нее есть отменное чувство юмора, есть большой опыт работы ведущей. Кандидатуру Кадони утверждали очень долго: было много противников и тех, кто не видел его в качестве ведущего». Интересно, что сама Брежнева опровергает информацию, что станет ведущей «Дома-2», а Влад Кадони дипломатично молчит. Что на самом деле происходит на телепроекте и сменятся ли на нем ведущие, неизвестно.