Даутцен Крез без ума от фаст-фудов

Супермодели и "ангелу" Victoria's Secret Даутцен Крез грех жаловаться на фигуру - не будем скромничать, она идеальна. Однако недавно девушка призналась, что у нее есть большая слабость - она обожает вредный фаст-фуд. На прошедшей недавно церемонии CFDA Awards белокурая звезда призналась: Я обожаю картофель фри из ресторана быстрого питания Shake Shack. Помимо фри, я без ума от картофельных чипсов. Ты съедаешь одну и уже не можешь остановиться. Но я всегда сдерживаюсь, чтобы не "слопать" всю порцию, которую мне приносят. Все хорошо в меру, вы не можете заставлять себя есть только "правильную" пищу. Я не буду чувствовать себя счастливой, если буду питаться только салатами. Я люблю салаты - но только в сочетании с жареной картошкой. Даутцен, нас не проведешь. Невозможно питаться фаст-фудом и выглядеть так хорошо. Супермодель поспешила объясниться: У меня есть сын, благодаря которому я очень много двигаюсь. Он начал ходить, и у меня сразу появилось много забот. Вся моя жизнь сейчас подстроена под него: я готовлю для сына, а сама перехватываю на ходу, и у меня даже не остается времени сесть и доесть свою еду.