Дэвид Бекхэм гордится успехами Виктории

Виктория Бекхэм добилась немалых высот в модном бизнесе. Дэвид Бекхэм, муж дизайнера, признался, что гордится успехами жены. Дэвид Бекхэм (David Beckham) признался, что гордится своей женой Викторией Бекхэм (Victoria Beckham) за то, что та смогла стать успешным дизайнером. Звезда футбола, у которого от брака с Викторией четверо детей, признался в одном из интервью, что для его жены было тяжело построить карьеру модного дизайнера. Главной сложностью для нее стало участие в культовой группе Spice Girls. Долгое время люди не воспринимали ее как дизайнера, видя в ней лишь певицу. «Я так горжусь ею. Когда вы доказываете людям, что они ошибаются, это действительно удовлетворяет. Я думаю, что она всем все доказала. Она осуществила огромный скачок – от карьеры в Spice Girl, величайшего девичьего поп-коллектива в мире, к карьере уважаемого дизайнера. Это тяжелый шаг. Даже я понимаю, что это было очень трудно осуществить. Она совершила практически невероятное», – сказал Дэвид Бекхэм в одном из интервью. Также Дэвид рассказал, как сходил на модный показ бренда жены. «Я очень удивлен, насколько коротким было шоу. Люди проделали огромную работу, а все шло все пять минут. Но для меня это были лучшие пять минут за долгое время», – сказал футболист. «На показе я сидел рядом с несколькими экспертами моды и чувствовал, что должен держать рот на замке», – добавил Дэвид Бекхэм. Между тем Дэвид Бекхэм не так уж далек от моды, как он думает. Футболист стал первым мужчиной, появившимся на обложке британского журнала Elle.