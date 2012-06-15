Собчак вернули загранпаспорт, а она требует денег

Следователи вернули телеведущей Ксении Собчак ее заграничный паспорт, сообщил в пятницу журналистам адвокат Генри Резник, представляющий интересы телеведущей. Резник подчеркнул, что "по закону в самое ближайшее время" Собчак должны вернуть и крупную сумму денег, изъятую следователями (валюта на сумму более миллиона евро была найдена в сейфе телеведущей). "Мы будем требовать возврата всех денег до копейки, а также (заграничного) паспорта", - сказал Резник журналистам. "Все средства, которые обнаружены у Ксении Анатольевны - ее личная собственность, которая имеет законное происхождение", - подчеркнул защитник. Он отметил, что следствие либо отдаст Собчак деньги, либо признает их вещественным доказательством. Ранее СК заявлял о намерении выяснить происхождение денег и цель, на их которую их предполагалось потратить. Сама Собчак рассказала журналистам об эпизоде, который вызвал у нее "бурю протеста": на допросе телеведущую спросили, не знает ли она что-либо о "бомбе" в здании СК. "Я, конечно, все понимаю, но если на меня еще постараются повесить бомбу и звонок, то это, как говорит Филипп Бедросович Киркоров, все-таки будет несколько too much", - заявила она по этому поводу. Кроме того, Собчак выразила возмущение тем, что следствие ставит ее в "неравное положение". ПО ТЕМЕ: Собчак рассказала об унизительном обыске у нее на квартире Собчак хранила дома 1,5 млн евро "С одной стороны, у меня требуют подписку о неразглашении, а с другой, СКР позволяет себе публиковать материалы следствия, фотографии на своем официальном сайте", - сказала телеведущая.