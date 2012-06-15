Пенелопа Крус беременна, - СМИ

Семейная пара Хавьер Бардем и Пенелопа Крус редко балуют нас новостями о своей личной жизни. Из-за такой скрытности их пара часто обрастает пеленой сплетен и домыслов. И вот в прессе поползли новые слухи: знойная испанка беременна! Источником стали папарацци, которые ходят по пятам за звездной парой. Верить или нет, мы пока не знаем. Но, во-первых, фигура актрисы в последнее время стала более женственной и округлой. Так, на недавней премьере фильма "Римские приключения" Пенелопа появилась в шикарном золотом платье. Актриса, быстро восстановившая форму после родов, выбрала для ковровой дорожки наряд свободного кроя. ФОТО Новую череду слухов вызвало появление пары на улицах Лос-Анджелеса (аккурат после премьеры фильма). Пенелопа выбрала для прогулки широкую растянутую майку, которая облегала ее округлившийся животик. Хавьер бережно поддерживал жену за руку. Поздравлять "родителей" пока рано, но очень хочется верить, что у актеров появится еще один чудесный малыш.