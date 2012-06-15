Сара Джессика Паркер и Анна Винтур собирают деньги для Обамы

Звезда сериала "Секс и город" Сара Джессика Паркер и шеф-редактор американского "Vogue" Анна Винтур объединились ради президента США Барака Обамы. Женщины устроили вечеринку, чтобы собрать деньги на его предвыборную кампанию. Две признанные иконы моды - Сара Джессика Паркер и Анна Винтур - устроили стильную вечеринку в Нью-Йорке. Целью мероприятия было собрать средства для предвыборной кампании Обамы. Актриса и редактор модного журнала объединили усилия и пригласили в дом Паркер на Манхэттене президента США с женой. В течение вечера Барак и Мишель Обама общались с гостями вечеринки, среди которых певица Арета Франклин и актриса Мерил Стрип. Таким способом планировалось собрать около 2-х миллионов долларов с продажи билетов, ведь один билет на мероприятие стоил 40 тысяч долларов.