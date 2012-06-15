Брэд Питт охотится в Германии за ценностями

Брэд Питт приехал в немецкий город Кассель на выставку современного искусства “Документа”. Выставка уникальна тем, что проходит раз в пять лет и является одним из самых значительных событий в мире искусства – а Брэд, мы помним, коллекционирует живопись. Куратором “Документы” нынешнего хода стала американская писательница и арт-историк Каролин Христов-Бакарджиев – которая, возможно, знакома с голливудской звездой. Для Брэда устроили специальный частный осмотр выставки – и, возможно, он как раз звонит своему агенту, чтобы прикупить понравившуюся ему картину.