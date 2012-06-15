У шведской принцессы украли драгоценности

Из дома, где проживает шведская принцесса Кристина, 68-летняя сестра короля Карла XVI Густава, были похищены ювелирные изделия на сумму более 850 тысяч крон (примерно 121 тысяча долларов), пишет The Local. Вором оказался оказался 19-летний молодой человек, который был вхож в дом семьи принцессы. Он уже сознался в преступлении, ему предъявлены обвинения в краже при отягчающих обстоятельствах. По имеющимся сведениям, молодой человек (его имя не называется) приехал в Швецию в 2010 году, а позднее познакомился с семьей принцессы Кристины. Она и ее супруг, Торд Магнусон, приняли юношу как родственника и стали часто проводить время вместе. В апреле 2012 года молодой преступник выкрал ключ от сейфа с драгоценностями, а в мае несколько раз наведывался в дом к принцессе и совершал кражи ювелирных изделий. Пропажу украшений обнаружил Магнусон, которому вскоре во всем сознался сам молодой вор. Среди похищенного оказались кольца, браслеты и другие украшения, а также тиара стоимостью 350 тысяч крон. После того как злоумышленник украл тиару, он выбросил ее в реку (зачем он это сделал, не уточняется). ФОТО Водолазы уже обыскали дно реки в Стокгольме, однако тиару найти не смогли. Большую часть остальных украшений, как указывает издание, молодой человек продал за девять тысяч крон двум торговцам марихуаной. Он дал полиции описание дилеров, но на их след пока выйти не удалось. Все украденные украшения принадлежали лично принцессе Кристине - они достались ей в наследство от матери, принцессы Сибиллы, и Густава VI Адольфа, предыдущего короля Швеции. Королевская семья пока не прокомментировала инцидент.