Для Хью Лори подбирают самый лучший мотоцикл для прогулки по Киеву

Хью Лори едет в Украину, чтобы спеть, посмотреть футбол и покататься на мотоцикле, сообщают корреспонденты ТСН-Особливе. Хью Лори - самый известный байкер среди актеров. Мотоциклы он называет своей самой большой страстью. И ее уже готовы удовлетворить киевские мотоциклисты. Ему предлагают на выбор три варианта. Один из них DucatiSupersport bike 1198. "Его очень сложно оценить в стоимости, но это, наверное, на уровне Мерседес Е класса", - рассказывает владелец мотобайка. Также предлагается Honda класса Турист и юбилейная марка HARLEY DAVIDSON. На каком именно из этих трех мотоциклов будет ездить по Киеву Хью Лори - не знают даже организаторы его гастролей. Впервые Хью Лори сел на мотоцикл в 16 лет. Это был подарок от отца. После - еще два байка ему дарили друзья. А на первый гонорар за Доктора Хауса актер купил классическую модель шестидесятых - Триумф Бонневилль. Байкеры говорят, что для наших дорог эта спортивная машина не годится. Особенно учитывая, что передвигаться Лори будет в основном по городу.