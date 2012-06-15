Ющенко с семейством улетел в Донецк болеть за сборную

Большая семья экс-президента Виктора Ющенко улетела в Донецк - болеть за Украину. Екатерина, Софийка, Христинка, Тарасик, Андрей с Лизой и сам Виктор Андреевич Ющенко. Корреспонденты ТСН-Особливе встретили семейство третьего президента в аэропорту Борисполь. Ющенко радостно продемонстрировали на телекамеры свой фанатский арсенал - бейсболки, платки и шарфы. И заявили, что ради победы украинцев себя жалеть не будут. "Полные мешки флагов, полные сумки, - хвастается Ющенко. - Покажи, где твоя сумка с флагами? Вот они, вот они". Президент обещал быть в полной экипировке болельщика. "Обязательно, обязательно. Флаг! Это мой атрибут". А дети - будут петь национальный гимн. ВИДЕО: ПО ТЕМЕ: Жены украинских футболистов провожали сборную в Донецк