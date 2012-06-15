Даша Жукова рассказала о жизни в Лондоне

C самого детства Даша Жукова стремится наладить отношения между Россией и внешним миром. В 10 лет она эмигрировала из России вместе с мамой в Южной Калифорнии, а в 16 лет переехала к отцу в Лондон. В 2008 году "Гараж" объединил её любовь к Москве и современному искусству. Журнал Newsweek посвятил Даше статью и выложил на своем сайте видео, в котором Даша рассказывает о проекте нового здания "Гаража" в парке Горького и своих вглядах на современную Россию. О назначении "Гаража": Это прогрессивное, счастливое место, которое учит по-другому общаться с искусством и не смотреть на музеи как на мавзолеи. Это новая Россия. Я надеюсь, что это проект создаст России новую идентичность, которая вберет в себя всё прошлое России и перенесет страну в 2012 год. О русской идентичности: Мы испытываем проблемы с русской идентичностью веками. С тех самых времен, как Петр Великий решил европеизировать страну. "Гараж" - лишь маленький шаг к её решению. О Лондоне: Я много времени проводила в Лондоне, и думала, что было бы круто создать такое же пространство в русских реалиях. ВИДЕО: О Москве: Стены, черепица, краска: всё это напоминает мне о моем детстве. Везде уничтожают старые здания, как будто бы высасывают душу из города. Я люблю Москву - запах метро, запах асфальта во время дождя. Но город находится в беспорядке. С помощью "Гаража" Даша хочет изменить сложившуюся в городе ситуацию. Мы не сомневаемся, что у одного из самых богатых арт-кураторов и влиятельных людей в мире искусства это получится. Когда было иначе? Мы с нетерпением ждет открытия временного павильона японского архитектора Шигеру Бана осенью этого года и основного здания архитектора Рема Колхоса в 2013 году.