Челси Дейви и Дита Фон Тиз поздравили Королеву на игре в поло

Пока бравые наездники сражались за Кубок Королевы (на финале турнира по игре в поло), звездные гостьи состязания демонстрировали необычные туалеты и симпатичных кавалеров. На престижном и зрелищном турнире присутствовало более пяти тысяч человек, но взгляды публики были прикованы к нескольким, самым ярким красавицам. Близкая подруга принца Гарри Челси Дейви выбрала для мероприятия простое коктейльное платье насыщенно голубого цвета. Девушка дополнила образ золотыми украшениями и босоножками на танкетке. Челси много общалась с другими гостями и даже лично передала поздравления с юбилеем Елизавете II. На контрасте с Челси, Дита Фон Тиз выбрала более роковой образ. Femme fatale предпочла красное платье, соблазнительно облегающее стройную фигуру, длинные перчатки и пояс цвета спелой сливы. На ножках королевы бурлеска красовались леопардовые "шпильки", в которых Дита легко фланировала по газону. Когда игра закончилась, королева Елизавета II лично вручила призы победителям и поблагодарила за интересное зрелище. Ее супруг, принц Филипп, тоже на протяжении всего матча был увлечен происходящим на поле - даже королевских особ не обходит стороной традиционный для британцев азарт болельщика ФОТО