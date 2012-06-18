Ксении Собчак грозит до трех лет тюрьмы за неуплату налогов

Телеведущей Ксении Собчак может грозить уголовное преследование за неуплату налогов. Поводом для налоговой проверки стало изъятие у телеведущей крупной суммы денег (больше 1 млн евро) во время обыска в ее квартире накануне "Марша миллионов" 12 июня. Источник в МВД заявил, что данные из деклараций Собчак, полученные следователями, свидетельствуют о годовых доходах журналистки в размере 5-6 млн руб. Исходя из декларируемого уровня доходов в 5-6 млн руб., чтобы накопить 1 млн евро и 0,5 млн долларов, Ксения Собчак должна была копить около 10 лет, пишут Известия. Кроме того, по словам источника в МВД, в декларациях телеведущей отсутствует, например, строка дохода от участия в некоторых телепрограммах и рекламе. Так, в налоговом документе нет данных о доходах телеведущей от участия в программах "Девчата" на канале "Россия-1" и "Топ-модель по-русски" на канале "МУЗ-ТВ". Также, к примеру, за последние три года Собчак замечена в рекламе "Евросети", Первого профессионального университета, но соответствующих поступлений в налоговой не зафиксировано. Согласно опубликованным данным, самый большой гонорар в прошлом году (4,7 млн руб.) Собчак получила от издателей журнала Max, который она возглавляла в качестве главного редактора (журнал закрылся после выхода нескольких номеров). Канал ТНТ за работу на шоу "Дом-2" заплатил в 2011 году телеведущей 1,3 млн руб. Партнер юридической компании "Налоговик" Сергей Варламов объяснил, что если налоговой удастся доказать уклонение от уплаты налогов, то с телеведущей взыщут штраф и недоимки, при худшем сценарии власти могут применить ст.198 УК России (уклонение от уплаты налогов с физического лица), максимальная санкция по которой предусматривает 3 года тюрьмы. Сама Собчак заявила, что представленная источником в МВД информация о декларациях - "это клевета и фальшивка". "Это провокация, чтобы спровоцировать меня на публикацию настоящих деклараций или на очередное оправдание. Оправдываться я не буду, мне не за что. Я много работаю, много зарабатываю", - сказала телеведущая. Ксения Собчак намерена подать иск о вмешательстве в частную жизнь. "Была нарушена свобода передвижения, тайна частной жизни. Мы сейчас подумываем о том, чтобы возбуждать дело о вмешательстве в частную жизнь. Когда будет подан иск, пока неизвестно", - рассказал адвокат телеведущей Генри Резник.