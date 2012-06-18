Вики Бекхэм учится управлять вертолетом

На днях Виктория Бекхэм выложила на своей странице в Твиттере фотографию, на которой гламурная красотка якобы управляет вертолетом. Вики направлялась в Канаду на показ собственной коллекции и не упустила возможности посидеть в кресле пилота и запечатлеть такой момент. Дизайнер прокомментировала снимок в Твиттере: "Макияж и прическу пришлось делать прямо на борту вертолета, но и поучиться мастерству пилота я тоже успела". Можно предположить, что Виктория не так пыталась прихвастнуть своими навыками в управлении воздушного транспорта, как привлечь внимание к своей осенне-весенней коллекции.