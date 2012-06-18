Сын Оззи Осборна неизлечимо болен

26-летний сын рок-музыканта Оззи Осборна болен рассеянным склерозом. Об этом сам Джек Осборн рассказал журналу People, сказав, что известие о неизлечимой болезни повергло его в шок. Рассеянный склероз пока считается неизлечимым заболеванием, в результате которого появляются нарушения зрения, речи и двигательной активности. Джек Осборн, недавно впервые ставший отцом, не намерен сдаваться, а его семья выразила готовность поддерживать его во всём. Его знаменитая сестра Келли Осборн в Твиттере призвала своих поклонников поддержать Джека и выразила своё восхищение его стойкостью.