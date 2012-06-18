Кейт Миддлтон провела выходные в детском лагере

Кейт Миддлтон в эти выходные решила променять роскошные приемы и пышные балы на походные условия, костер и палатки. Герцогиня Кембриджская посетила детский лагерь «Расширяя кругозор» в Ротеме, который спонсирует фонд принцев Уильяма и Гарри. Вместе с детьми Кейт жила в палатках и готовила еду на костре. За душевной беседой у огня дети спрашивали Миддлтон о том, какие страны она посетила: «Я побывала в разных странах, но Уильям путешествовал гораздо больше меня!». Детский лагерь «Расширяя кругозор» предназначен для школьников, у родителей, которых нет возможности организовать летний досуг своих детей. Подобные лагеря полностью спонсируются членами королевской семьи и часто посещаются самими представителями фонда. ФОТО