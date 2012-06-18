Элтон Джон и группа Queen дадут благотворительный концерт

21 июня станут известны имена первых счастливцев, которые получат пригласительные билеты в PREMIUM ZONE (лучшая площадка, расположенная перед самой сценой) на благотворительный концерт Элтона Джона и группы Queen с Адамом Ламбертом, посвященный борьбе со СПИДом. Ими станут участники креативного конкурса видео роликов и сценариев на тему «Футбол и безопасный секс», который был организован Фондом Елены Пинчук «АНТИСПИД» и приурочен к ЕВРО-2012. В конкурсе приняли участие 425 участников из 10 стран мира. Работы шорт-листа в номинации «видео-ролик» можно посмотреть на YouTube канале фонда. Церемония состоится 21 июня в 19:00, в Киеве, в Арт-кафе «Дали» на территории музея «Мистецький Арсенал» (ул. Лаврская, 10-12).