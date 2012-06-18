Ефросинина даже самую изумительную вещь не надевает дважды

33-летнюю телеведущую и жену успешного бизнесмена Тимура Хромаева Машу Ефросинину невозможно дважды увидеть в одной и той же одежде. Красавица призналась в «Світському житті», куда девает потрясающие платья и роскошные костюмы, в которые наряжается по единому разу: — У меня есть подруги, которые не могут себе этого позволить, родственники, двоюродные сестры. Я считаю, что вещь должна продолжать жить. Тем более я покупаю только то, что мне очень нравится. И мне бы не хотелось, чтобы все это припорашивалось пылью. А вот самые любимые наряды Маша, как и самые известные актрисы, хранит в своих шкафах. Возможно, со временем телеведущая устроит для своих поклонников благотворительный аукцион.