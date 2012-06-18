Кожемякин носил на экспертизу украшения своей жены

Бриллиантовые украшения, в которых журналисты заметили жену председателя парламентской фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрея Кожемякина на благотворительном балу оказались камнями производства "Сваровски" - Андрей Кожемякин продемонстрировал заключение экспертизы в эфире одного из ток-шоу. "Была информация, что якобы на Пушкинском благотворительном балу, где мы были с женой, на ней бриллианты на сумму миллион долларов. Я принес эти "якобы бриллианты", хотя это прекрасное производство "Сваровски". И вот я сделал экспертизу - я вам оставляю, если будут журналисты, которые захотят сделать отдельно экспертизу, чтобы не указывать, что стоит миллионы, и не лить грязь на политика и его жену…", - объяснил Кожемякин.