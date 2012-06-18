Ольга Куриленко рассказала о любви к иностранным языкам

Украинская актриса Ольга Куриленко уже давно вольготно чувствует себя в любой точке нашей планеты. Однако съемки в голливудских блокбастерах и даже стальные мускулы Дэниэла Крейга в роли агента 007 не отвлекают ее от проектов в родной Украине - недавно Ольга снялась в картине о чернобыльской катастрофе. Талантливая актриса с точеной фигурой востребована не только в кино - глянцевые издания выстраиваются в очередь, чтобы заполучить фотосессию с Куриленко. На этот раз повезло журналу Flaunt - Ольга приняла участие в черно-белой фотосессии. Несмотря на отсутствие "цвета", актриса предстала в невероятно чувственном образе - приоткрытые губы, копна темных волос и минимум одежды - похоже, журналу придется увеличивать тираж. Помимо фотосессии, актриса дала изданию небольшое интервью, в котором рассказала о любви к иностранным языкам: Для меня это не в тягость, сплошное удовольствие. Чем больше языков вы знаете, тем легче дается изучение новых. Все языки связаны, как кусочки одной мозаики - все взаимосвязано. Чем больше вы знаете, тем больше понимаете. Красавица удивила собеседников тем, что гордится своей "приземленностью": [Принадлежность к рабочему классу в Украине] научила меня трезво оценивать ситуацию, и я не боюсь, что вдруг начну предаваться иллюзиям. Я знаю, что такое реальная жизнь и не собираюсь подменять ее несбыточными надеждами. Я умею различать, что верно и что ложно. И если мне приходится играть в какие-то игры с судьбой, я делаю это, и никогда не сбиваюсь с пути. Остается только удивляться, как Ольге с таким сильным характером удается оставаться такой женственной и хрупкой.