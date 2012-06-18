Стинг подает в суд на московских строителей

Стинг собрался судиться с московской компанией, продающей вип-коттеджи. Оказывается, певец, сам того не зная, рекламирует таунхаусы в элитном жилом комплексе “Королевские сосны”, расположенном в 11 км от Москвы. Менеджеры артиста уверяют, что Стинг не заключал никаких договоров с российскими компаниями, поэтому никто в России не может использовать его имя и образ в рекламных целях. Певец будет разбираться с компанией “Пробизнес-Девелопмент”, продающей вип-коттеджи, в судебном прядке. Сами предприниматели в своих действиях не видят ничего противозаконного. “На билборде была просто его фотография, а под ней небольшой текст – никаких телефонов или информации об акциях не было указано, – ответил на вопросы Life Showbiz руководитель отдела продаж клубного жилого поселка Дмитрий Чабан. – После первого же звонка мы его сняли, чтобы никого не обижать. Тем более что висел он на том доме, который уже продан”. Увы, согласно любому законодательству – как российскому, так и американскому, никто не имеет права использовать чье-либо фото без разрешения в рекламных целях, так что компания-застройщик попросту лукавит. Теперь ей придется встречаться с представителями Стинга в суде.