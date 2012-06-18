Бекхэм с детьми отметил день отца

В это воскресенье в США и многих других странах отмечали праздничную дату - День отца. Многие голливудские звезды, в том числе Дэвид Бекхэм и другие папы, провели этот день со своими любимыми чадами. Этому празднику уже более ста лет: инициатором создания называют миссис Додд из штата Вашингтон, которая захотела выразить благодарность своему отцу, после смерти жены в одиночку воспитавшему шестерых детей. А с 1966 года День отца - стал Национальным праздником в США, и с тех пор его отмечают ежегодно в третье воскресенье июня. Многие известные папы не могли пройти мимо такого знаменательного события: они специально выкроили время в своих загруженных графиках, чтобы пообщаться с любимыми детьми. Так, например, Дэвид Бекхэм День отца провел на футбольном поле, куда его и пришли поддержать любимые сыновья - Бруклин, Круз и Ромео. Мальчики, самые преданные фанаты, с восторгом наблюдали за игрой своего отца.