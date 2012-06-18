Елизавета II наградила Кейт Уинслет орденом Британской империи

Королева Елизавета II наградила орденом Британской империи актрису Кейт Уинслет, сообщает Agence France-Presse. Звезде "Титаника" и "Чтеца" было присвоено звание Командора Ордена - третье по старшинству. 36-летняя Уинслет заявила, что одновременно удивлена и польщена тем, что попала в один ряд со многими людьми, сделавшими много добра для страны. Она добавила, что горда быть британкой. Кроме того, королева наградила и другого знаменитого кино- и театрального актера - Кеннета Брану. Режиссер блокбастера "Тор" и многочисленных экранизаций пьес Шекспира был посвящен в рыцари и теперь будет именоваться сэр Кеннет. Среди других награжденных - архитектор Заха Хадид, музыкант, бывший участник бойз-бенда Take That Гэри Барлоу и модельер Сара Бертон.