Эштон Катчер и Мила Кунис покатались на мотоцикле

Эштон Кутчер и Мила Кунис снова попались папараццам в объективы. В апреле парочку застукали за совместным уикендом, из-за чего сразу же поползли слухи о романе. Тогда Мила назвала это абсурдом и настаивала, что они с Эштоном старые друзья. Но, похоже, их дружба несколько крепче, чем обычно это бывает в Голливуде: актеры снова попались вместе на минувших выходных. Напомним, Мила и Эштон познакомились в 1998 году на съемках сериала “Эти семидесятые”. Поговаривали, будто Эштон сразу влюбился в Милу, но она дала ему от ворот поворот, так как встречалась с Маколеем Калкиным. Парочка сохранила дружбу – но сейчас оба свободны: Мила и Маколей расстались, Эштон развелся с Деми Мур.