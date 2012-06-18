Юлия Высоцкая хочет не простого внимания, а Оскар

Юлия Высоцкая не хочет, чтобы ее дети пошли по стопам родителей, так как боится, что они станут как и все актеры тщеславными, пишет ТСН-Особливе. "Обязательно хочется, чтобы на тебя смотрели. К тому же мне хочется не просто внимания, а хочется внимания на высоком уровне. Мне хочется внимания глянцевых изданий. Мне хочется Оскара", - рассказала актриса Кате Осадчей в программе "Світське життя" . Но Юлия не хочет выстраивать карьеру и отдает предпочтение семье. Детей ставит на первое место. И именно поэтому отправила учиться детей заграницу, чтобы ответственность за отцовскую фамилию не давила на них. "Маша скрывает, что ее папа режиссер. Во французской школе, где они учатся проходят "Одиссею". И показывают фильм, который снял Андрей. Маша очень переживала, чтобы никто не узнал, что он ее отец. А когда это стало известно, она даже на два дня перестала ходить в школу. Боялась, что к ней будут относиться хуже. Не как к ней, а как к дочери режиссера", - рассказывает Юлия. ВИДЕО: